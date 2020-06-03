Sevgilisinin ailesiyle tanıştı
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Sevgilisinin ailesiyle tanıştı

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun annesi ve anneannesiyle tanıştı

Sevgilisinin ailesiyle tanıştı
03.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:23

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Afra Saraçoğlu, şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasının ardından annesi Lütfiye Hanım'ı, anneannesinin yanına, Edremit Güre'deki yazlıklarına götürdü. Onlara Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da eşlik etti. Yazlıkta bir gece kalan genç çift, ertesi gün İstanbul'a döndü. Oynadığı "Öğretmen" dizisinin çekimlerinin yeniden başlamasıyla sete dönecek olan Afra Hanım, bu ziyaret sayesinde bir taşla üç kuş vurmuş oldu!



Kaynak: Snob Magazin

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