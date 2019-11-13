Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
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Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

Antalya'da Gökhan isimli zanlı sevgilisi Hicran'ı taciz ettiği iddiasıyla eve çağırdığı kişiyi döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen zanlı ile 17 yaşındaki sevgilisi gelen polis ekiplerine teslim oldu.

13.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:07
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI

Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

OLAY YERİNDE BEKLEDİ

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
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HABER YORUMLARI (7)

  • CENGİZHAN:
    KIZ 17 YAŞINDA BERABER YAŞADIĞI ADAM 30 YAŞINDA 17 YAŞINDA GENÇ CAHİL BİR KIZ İKİ KİŞİNİN BAŞINI YEMİŞ OLDU BU DURUMDA. BU OLAYA NERESİNDEN BAKARSAK BAKALIM AHMAKÇAA
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  • T.C VATANDASI:
    MALESEF ÜLKEMIZDE EGITIM KÜLTÜR SEVIYESI DÜSTÜKCE CEHALET VE AHLAKSIZLIK ARTTIKCA ADALET VE HUKUK BOZULDUKCA VE GECIM ZORLASTIKCA NORMAL KENDI HALINDE ISINDE GÜCÜNDE VATANDAS ICIN HAYAT ZORLASIYOR COLUK COCUGUNUN ÜLKENIN GELECEGINI IYI GÖRMÜYOR MECLISI DAHI ELINDEN ALINMIS SIYASILER POLITIKACILAR ISE CARE ÜRETMEK YERINE YETKILI YETKISIZ ALAKALI ALAKASIZ SADECE POLAMIK ÜRETEREK GÜNLÜK CEKISMELER HAKARETLER ILE GÜN GECIRIYOR VATANDASI ÜLKENIN IC SORUNLARINI GÖRMÜYORLAR
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