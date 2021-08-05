Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
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Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzüğün zannedilenden çok daha pahalı olduğu ortaya çıktı. İşte o yüzüğün fiyatı...

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra yeniden alevlenen ilişkileri konuşulmaya devam ediyor.

Yıldız ikilinin yeniden barışmasıyla geçmişteki fotoğrafları ve hediyeleri yeniden gündeme geldi.

Bunlardan biri Affleck'in Kasım 2002'de Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karatlık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğüydü.

12 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Independent Türkçe'nin haberine göre; Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı.

Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
Sevgilisine aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Kaynak: Snob Magazin

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