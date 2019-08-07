Sevgilisi tarafından terk edilen genç, Facebook canlı yayınında intihar etti

07.08.2019 15:24

Almanya'da yaşayan Rumen bir genç, 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonrası Facebook üzerinden canlı yayın açtı ve otomobiliyle TIR'a çarparak intihar etti. İntihar eden genç, yaptığı canlı yayında, annesine ve babasına onları çok sevdiğini söyledi.

Almanya'da yaşayan Romanyalı Cristian Claudiu (22) 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonucu, Facebook üzerinden açtığı canlı yayında, otomobiliyle TIR'a arkadan çarparak intihar etti. Claudiu'nun intihar anı, saniye saniye canlı yayında görüntülendi.

Canlı yayına, emniyet şeridine park ettiği sırada başlayan Claudiu, otomobilini çalıştırarak otobanda hızlanmaya başladı. O sırada konuşmaya da başlayan Claudiu, annesine, babasına ve ilişkisinin sona erdiği Monica adındaki sevgilisine seslendi.

"ONU HAK ETTİĞİNDEN DAHA ÇOK SEVDİM"

Canlı yayında konuşmaya başlayan Claudiu, 'Anne, baba. Sizleri dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Monica da onu çok sevdiğimi söyleyebilir. Onu hak ettiğinden daha çok sevdim. Onu hala seviyorum. Onu çok seviyorum. Bugün bana kötü haberler verdi. Benimle ayrıldığını söyledi. Artık benimle hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. 3 yıllık ilişkimizin ardından, hem de onu bu kadar beklemişken' dedi.

OTOBAN ÇIKIŞINDAKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Konuşması sırasında, sevgilisinin onu başkası için terk ettiğini söyleyen Claudiu, ağlamaya başladı ve otomobiliyle yaklaşık 170 km hıza ulaştı. Otobanın çıkışında duran bir TIR'a arkadan çarptı.

CANLI YAYIN DEVAM ETTİ

Çarpmanın ardından canlı yayına devam eden cep telefonundaki görüntülerde, sağlık ekiplerinin Claudiu'ya müdahale ettikleri ve oksijen maskesi taktıkları görüldü. Enkaza dönen otomobilden çıkarılan Claudiu, hastaneye kaldırıldı ancak kazanın 15 saat sonrasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA