Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti
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Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti

13.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:45
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı, tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Narlı olay yerinde hayatını kaybederken, evden kaçan Serhat K. kısa sürede saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde iddiaya göre, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

TARTIŞTIKTAN SONRA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
XXX: Kizlar birde dürüst içten olanlari dogru konusanlari sevin ama nerde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
XXX: Dürürüstleri kízlar sevmez
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
KENDİNİZE GÖRE BİRİNİ BULUN: Kadın katillerinin tiplerine bakın çoğu eşgal sokakta görsen selam vermeyeceğin tipler bunu seçmek bu kadar zor mu? Ölüme yürüyor genç kızlar kendilerine yapıyorlar bu tiplere ısrarla giderseniz ölürsünüz bu kadar basit
Cevap Yaz 1 20 Yayından Kaldır
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