Sevgilisini yakarak öldüren adamın, olayda kullandığı benzini oğluna aldırdığı ortaya çıktı

24.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:14

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evi ateşe verip 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı. Bu korkunç iddiayı ortaya atan komşuları küçük çocuğun benzini aldıktan sonra evden ayrıldığını, 1 saat sonra da evden alevlerin yükseldiğini ve Gamze Esen'in çığlık seslerini duyduklarını söyledi.

Olay, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde 20 Ocak Pazartesi akşamı saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giray Konutları'ndaki bir villada kiracı olarak oturan Fatih Alp Ü. ile sevgilisi Gamze Esen'in evde bulunduğu esnada patlama meydana geldi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu çıkan yangında Esen ile Fatih Alp Ü. alevler arasında kaldı. Olayda Esen ağır yaralanırken Fatih Alp Ü. hafif yaralı olarak kurtuldu. Hastanede tedavi gören genç kadın iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OĞLUNU CİNAYETE ORTAK ETMİŞ

Yeniasır'ın haberine göre; itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evin içerisine benzin dökülerek yangın çıkartıldığını, tüp patlamasının da bu nedenle yaşandığını belirledi. Olayla ilgili ortaya konulan bir iddia ise duyanları hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet öncesi ise Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ: SÜREKLİ KAVGA EDERLERDİ

Olay sonrasında mahalle sakinleri, "Patlamanın yaşandığı evde oturan komşularımız sürekli kavga eden bir çiftti. Kavgalarına birçok kez şahit olduk. Feci olay yaşanmadan yaklaşık 1 saat önce, Fatih Alp Ü'nün oğlu Y.S.Ü. elinde benzin bidonu ile eve geldi. 5 dakika sonra da ayrıldı" iddialarında bulundu.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken suçunu itiraf eden Fatih Alp Ü'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Genç sevgililer hakkında diğer bir iddia ise ikili arasında ticari ortaklık bulunmasından dolayı sık sık kavga ettikleri.

Vahşetin para anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı da iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan genç yaşta sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen Gamze Esen Nazilli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gamze Esen'in annesi kızının cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Gamze'nin Fatih Alp Ü. tarafından planlanarak öldürüldüğünü söyleyen anne Şenay Alvan, "Kızımı önce dövmüş sonra yakmış. Kızım hastanede can çekişirken olayın yaşandığı eve gidip baktım. O evden kimse canlı çıkamazdı. Cani herif kızımı önce üst kattaki odaya çıkartmış ve dövmüş. O oda darmadağın ve kanlar içindeydi. Ardından kızım odayı kendi üzerine kitlemiş. Daha sonra gözü dönmüş cani evi ateşe vermiş. Bu nasıl bir insanlık" diyerek feryat etti.