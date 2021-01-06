Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)
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Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

06.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:48
Sevgi'yi ailesinin gözü önünde öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDIGökhan Ağtaş (26), adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gökhan Ağtaş (26), adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ağtaş, savunmasında Sevgi Tekin ile uzun süre birlikte yaşadıklarını, ortak çocukları olduğunu, ayrıldıktan sonra sürekli kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü. Olay günü alkollü olduğunu iddia eden Ağtaş, telefonda kavga ettikten sonra Tekin'in evine gittiğini, çok sarhoş olduğu için kendinde olmadığını, olup biteni hatırlamadığını ileri sürdü. Ağtaş, Tekin'i vurduğunun farkına sonradan vardığını, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Gökhan Ağtaş, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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