Sevdamız Türkiye' Gecesine Binler Katıldı

Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ünlü sanatçılar Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel'in konser verdiği 'Sevdamız Türkiye' gecesine binlerce vatandaş katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen 'Sevdamız Türkiye' adlı programa Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve yardımcısı Aytaç Gezici'nin yanı sıra MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP eski milletvekili Süleyman Korkmaz, MHP ilçe başkanları, MHP kadın kolları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, çevre illerin ocak başkanları ve binlerce Kayserili katıldı.

"Afrin'de Allah Müslüman Türk'ün yar ve yardımcısı olsun"

İlk olarak sahneye sanatçı Ahmet Öngel çıktı. Öngel'in ardından sahne alan sanatçı Osman Öztunç, kalabalığa hitaben "Afrin'de neler olduğunu merak ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti liderleri hazır. Türk milleti hazır, ülkücü hareket hazırdır. Allah Müslüman Türk'ün yar ve yardımcısı olsun" diyerek 'Mehmedim' şarkısını seslendirdi.

Öztunç'un ardından 'yalnız kurt' sloganlarıyla sahneye sanatçı Ahmet Şafak'ın çıkmasıyla salonda alkışlar yükseldi.

"Binlerce yürek bir aradayız"

Şafak sahnede kısa bir konuşma yaparak, "Kayseri'mizde, Selçuklu diyarımızda, Osmanlı'nın devlet geleceğini temsil eden bu güzel coğrafyada, ve içimizdeki ülkü aşkıyla, devletimizin bölünmez bütünlüğü ile fitne fesatça karşı işte yine buradayız. Binlerce yürek bir aradayız" dedi.

Ünlü sanatçı Şafak, 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' şarkısı ile başladığı konserinde programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. - KAYSERİ