Sevda Erginci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi
Birçok başarılı dizide rol alan Sevda Erginci'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Sevda Erginci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sevda Erginci hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sevda Erginci'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Sevda Erginci kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, evli mi?
SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?
Sevda Erginci (d. 3 Ekim 1993, İstanbul), Türk oyuncu.
Sevda Erginci doğum tarihi : 3 Ekim 1993
Sevda Erginci kaç yaşında : 27 yaşında
Sevda Erginci mesleği ne : Oyuncu
Sevda Erginci nereli : İstanbul doğumlu (Annesi Makedonyalı, Babası Mardinli)
Sevda Erginci burcu ne : Terazi
Sevda Erginci'nin annesi Makedonya göçmeni, babası ise Mardinlidir. Kariyerine tiyatro ile başlamıştır ve Yıldız Kenter tiyatrosunda eğitim almıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Sevda Erginci son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu Turna karakterini canlandırmaktadır.
SEVDA ERGİNCİ ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2015 : Uzaklarda Arama : Nazlı : Yardımcı Karakter (Film)
2012 : Koyu Kırmızı : Ayşe : Yardımcı Karakter
2012 : Veda : Lamia : Yardımcı Karakter
2013-2015 : Karagül : Ayşe : Yardımcı Karakter
2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır : Kara Sevda : Başrol
2017 : Ver Elini Aşk : Sultan Ayperi : Başrol
2018-2019 : Yasak Elma : Zeynep Yılmaz : Başrol
2019 : Sevgili Geçmiş : İpek Gencer : Başrol
2020- : Uyanış: Büyük Selçuklu : Turna : Yardımcı Karakter
SEVDA ERGİNCİ ALDIĞI ÖDÜLLER
İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri/ Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
Medipol İK İş Dünyası Ödülleri/ Kariyerinde En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
4. KKTC Yılın En İyileri Ödülleri/ Yılın En İyi Genç Kuşak Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu