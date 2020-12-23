Sevda Erginci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi

Birçok başarılı dizide rol alan Sevda Erginci'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Sevda Erginci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sevda Erginci hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.