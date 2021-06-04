Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, aslen nerelidir?
Sevcan Orhan, internette en çok aratılan ve merak edilen isimler arasında yer almakta. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri veren ve bir dönem Star TV'de ünlü türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunan Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, aslen nerelidir?
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri veren ve bir dönem Star TV'de ünlü türkücü Alişan ile birlikte'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunan Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, aslen nerelidir?
SEVCAN ORHAN KİMDİR?
Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 yılında, İstanbul'da doğan, aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.
2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlenmiştir.
Albümleri
Nenni Bebek (2000)
Bir Türküydü Yaşamak (2003)
Adı Aşk (2008)
Zemheriden Ötesi Bahar (2011)
Düşten Gerçeğe (2014)
Programları
Tatlı Dile Güler Yüze
Alişan & Sevcan (2012-2013)
Dillere Destan (2012-2013)
Sevcan'la Lezzet Yolunda (2021-...)