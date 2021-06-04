Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sevcan Orhan, internette en çok aratılan ve merak edilen isimler arasında yer almakta. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri veren ve bir dönem Star TV'de ünlü türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunan Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, aslen nerelidir?