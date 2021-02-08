Sessiz sedasız nişanlanmışlardı... Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ çiftinden flaş karar
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Sessiz sedasız nişanlanmışlardı... Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ çiftinden flaş karar

08.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:51
Sessiz sedasız nişanlanmışlardı... Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ çiftinden flaş karar

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin kızları Pırıl Çetindoğan, bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşadığı Gökhan Kokuludağ ile geçtiğimiz hafta sonu nişanlanmıştı. Sosyetik çift hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Çetindoğan ve Kokuludağ'ın bu yaz evlenecekleri iddia edildi. İşte ayrıntılar...

İş ve cemiyet dünyasının sevilen isimlerinden Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan, nişanladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

Gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 28 Ocak'ta aile arasında sade bir törenle nişanlanan Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ bu anlarını sevenleriyle paylaşmıştı.

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Şamdan'da yer alan habere göre; Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ'ın Covid-19 salgınının yayılma hızında yavaşlama olması durumunda bu yaz evlenecekleri öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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