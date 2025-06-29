Sessiz Saat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sessiz Saat filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sessiz Saat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sessiz Saat filmini izleyecek olanların merak ettiği Sessiz Saat konusu nedir, Sessiz Saat oyuncuları kimler ve Sessiz Saat özeti gibi konuları inceliyoruz.

SESSİZ SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boston'da görev yapan bir dedektif, sahada yaşadığı bir kaza sonrası ciddi işitme kaybı yaşar. Tam da bu sırada, polis departmanı sessiz bir tanığın tek görgü şahidi olduğu bir cinayeti çözmek zorundadır. İşitme engelli tanığın tercümanlığını üstlenen dedektif, hem iletişimi sağlar hem de olayı aydınlatmaya çalışır. Ancak kısa sürede, tanığı susturmak için her yolu deneyen rüşvetçi polislerden oluşan karanlık bir ekibin varlığını keşfeder ve kendi meslektaşlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

SESSİZ SAAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Joel Kinnaman Dedektif Frank Shaw rolünde

Sandra Mae Frank Ava Fremont rolünde

Mekhi Phifer Mason Lynch rolünde

Mark Strong, Dedektif Doug Slater rolünde

Michael Eklund Angel Flores rolünde

Djinda Kane sağlık görevlisi olarak

Katrina Lupi Sam Shaw rolünde

SESSİZ SAAT FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekim 2022'de Kinnaman'ın filme dahil olduğu duyuruldu. Kasım 2022'de Strong'un filme dahil olduğu duyuruldu.Ocak 2023'te Frank ve Phifer'ın kadroya eklendiği duyuruldu.

Şubat 2024'te Republic Pictures'ın filmin Kuzey Amerika ve Asya ücretli TV dağıtım haklarını satın aldığı duyuruldu ve film 2023'te Malta ve Toronto'da çekildi. Nisan 2023'te çekimler Ontario, Kitchener şehir merkezinde gerçekleşti .