Sessiz Saat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sessiz Saat filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sessiz Saat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sessiz Saat konusu, özeti ve Sessiz Saat oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sessiz Saat filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Sessiz Saat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sessiz Saat filmini izleyecek olanların merak ettiği Sessiz Saat konusu nedir, Sessiz Saat oyuncuları kimler ve Sessiz Saat özeti gibi konuları inceliyoruz.
SESSİZ SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Boston'da görev yapan bir dedektif, sahada yaşadığı bir kaza sonrası ciddi işitme kaybı yaşar. Tam da bu sırada, polis departmanı sessiz bir tanığın tek görgü şahidi olduğu bir cinayeti çözmek zorundadır. İşitme engelli tanığın tercümanlığını üstlenen dedektif, hem iletişimi sağlar hem de olayı aydınlatmaya çalışır. Ancak kısa sürede, tanığı susturmak için her yolu deneyen rüşvetçi polislerden oluşan karanlık bir ekibin varlığını keşfeder ve kendi meslektaşlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.SESSİZ SAAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Joel Kinnaman Dedektif Frank Shaw rolünde
Sandra Mae Frank Ava Fremont rolünde
Mekhi Phifer Mason Lynch rolünde
Mark Strong, Dedektif Doug Slater rolünde
Michael Eklund Angel Flores rolünde
Djinda Kane sağlık görevlisi olarak
Katrina Lupi Sam Shaw rolündeSESSİZ SAAT FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Ekim 2022'de Kinnaman'ın filme dahil olduğu duyuruldu. Kasım 2022'de Strong'un filme dahil olduğu duyuruldu.Ocak 2023'te Frank ve Phifer'ın kadroya eklendiği duyuruldu.
Şubat 2024'te Republic Pictures'ın filmin Kuzey Amerika ve Asya ücretli TV dağıtım haklarını satın aldığı duyuruldu ve film 2023'te Malta ve Toronto'da çekildi. Nisan 2023'te çekimler Ontario, Kitchener şehir merkezinde gerçekleşti .