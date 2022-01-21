Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat neden tutuklandı?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sermiyan Midyat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sermiyan Midyat hakkında merak edilenler. Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi. Sermiyan Midyat kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sermiyan Midyat merak konusu oldu. İşte Sermiyan Midyat hakkında merak edilen Sermiyan Midyat kimdir, Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Aralık 1974

47 yaşında

Çankaya

Anne ve babası Kürt olan Midyat,[1][2] 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

SERMİYAN MİDYAT NEDEN TUTUKLANDI?

Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı.

tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

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