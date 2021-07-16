Serkan Balkan kimdir? Serkan Balkan branşı ne?
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Serkan Balkan kimdir? Serkan Balkan branşı ne?

Serkan Balkan kimdir? Serkan Balkan branşı ne?
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Spor dünyasında başarıları ile adından söz ettiren Serken Balkan zaman zaman sosyal medyada da trend oluyor. Peki, Serkan Balkan kimdir? Serkan Balkan branşı ne?

Serkan Balkan sporcu kimliği ile tanınan ve başarıları ile adından söz ettiren başarılır bisikletçidir. Peki, Serkan Balkan kimdir? İşte, detaylar...

SERKAN BALKAN KİMDİR?

Serkan Balkan, şu anda Türk amatör takımı Trek Trakya için yarışan bir Türk bisikletçidir. Serkan Balkan bisiklet spor dalında birçok başarı elde etmiş bir sporcudur.

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