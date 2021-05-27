Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu
Hindistan'da serinlemek için suya giren sokak köpeği, timsaha av oldu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hindistan'ın Rawatbhata şehrinde kaydedilen görüntülerde su kenarında bir köpek, olacaklardan habersiz bir şekilde yürürken, su içindeki timsahın sessizce yaklaştığı görüldü.
KAMERA ANBEAN KAYDETTİ
Sudan çıkar çıkmaz köpeği yakalayan timsah, avıyla birlikte suyun içine geri döndü. Timsahın sokak köpeğini avlama anı saniye saniye kaydedildi.