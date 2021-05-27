Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu
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Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Hindistan'da serinlemek için suya giren sokak köpeği, timsaha av oldu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Rawatbhata şehrinde kaydedilen görüntülerde su kenarında bir köpek, olacaklardan habersiz bir şekilde yürürken, su içindeki timsahın sessizce yaklaştığı görüldü.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Sudan çıkar çıkmaz köpeği yakalayan timsah, avıyla birlikte suyun içine geri döndü. Timsahın sokak köpeğini avlama anı saniye saniye kaydedildi.

Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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