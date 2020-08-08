Serinlemek için girdiği suda kalbi duran genç hastanede hayata döndürüldü Siirt'te kalbi duran genç, hastanede hayata döndürüldü.

Siirt'te kalbi duran genç, hastanede hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Botan Çayı'na giren Yusuf Eroğlu (19) bir müddet sonra gözden kaybolunca jandarmaya haber verildi.

Tekne sahipleri ve piknikçiler tarafından sudan çıkarılan Eroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi duran Eroğlu, yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Özel hastaneye sevk edilen Eroğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA