Serinlemek için girdiği barajda can verdi

07.08.2019 20:14

Sivas'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için Kılıçkaya Baraj Göleti'ne giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki Muhammed Ömer Uçar, bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine Uçar'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saat sonra Uçar'ın bedenini sudan çıkardı. Uçar, müdahale edilmek üzere Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen 17 yaşındaki genç kurtarılamadı. Boğularak can veren 17 yaşındaki gencin yüzme bilmediği iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA