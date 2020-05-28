Serhat Kılıç Seksenler Dizisinden Neden Ayrıldı? TRT 1'de yayınlanan Mint Prodüksiyon tarafından yapılan sit-com dizisi Seksenler kadrosunda yer alan Serhat Kılıç diziye veda etti. Bu ayrılığın nedeninin ise Kılıç'ın setteki diğer oyuncularla arasanının kötü olmasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.

TRT 1'de yayınlanan Mint Prodüksiyon tarafından yapılan sit-com dizisi Seksenler kadrosunda yer alan Serhat Kılıç diziye veda etti. Bu ayrılığın nedeninin ise Kılıç'ın setteki diğer oyuncularla arasanının kötü olmasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.

Bu iddiaları açıklığa kavuşturmak adına dizinin senarist ve yapımcısı olan Birol Güven SinemaPort'tan Özcan Beylan'a konuştu ve olayın aslını anlattı. Birol Güven bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı,"Serhat Kılıç bu dizide daha fazla rol almak istemedi ve daha başka projelerde yer almak istediğini söyledi, hepsi bu."

Kaynak: Bültenler