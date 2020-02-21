Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim

21.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:25

Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan evlilik haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"DOĞRU, EVLENDİM"

Evinden çıkarken Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirine konuşan Cem Yılmaz, yaptığı samimi açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Serenay Sarıkaya ile yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşulan Cem Yılmaz, muhabirin evlilik sorusunu sormasıyla ilgili "Doğru, evlendim" dedi. Yılmaz'ın açıklamasının kesinliği ise henüz bilinmiyor.

"BABA OLMAK İÇİN EVLENECEK"

2. Sayfa programının sunucularına ulaşan biri Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını söylemişti.

CEM'İN EVİNE GİTMİŞTİ

Aşkını dolu dizgin yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Cem Yılmaz'ın evine gitmişti. Ertesi gün aracında görüntülenen Sarıkaya, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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