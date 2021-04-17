Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile aşk söylentilerine son noktayı koydu
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Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile aşk söylentilerine son noktayı koydu

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile aşk söylentilerine son noktayı koydu
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ekim ayında komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra köşesine çekilen Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı iddia edilen İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar ile ilgili konuştu. Aşk söylentilerini yalanlayan Sarıkaya, "Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır" dedi.

Cem Yılmaz ile olan birlikteliği ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, ilişkisini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Ayrılığın ardından pandeminin de etkisiyle aşka kapılarını kapatan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar ile hakkında çıkan aşk haberiyle magazin gündemini yeniden çalkalandırmıştı.

"YAPILAN YORUMLARI KINIYORUM"

Bu iddianın ardından Nişantaşı'nda bir klinik çıkışı kameralara yansıyan Serenay Sarıkaya, ilişkiyi jet hızında yalanlayarak şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

Öte yandan güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülen Haldun Demirhisar'ın, Serenay Sarıkaya için 20 kilo verdiği ve dişlerini yaptırma kararı aldığı konuşuldu.

Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Damla Çelikli
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