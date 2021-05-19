Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
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Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı, arkadaşları ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı diziler kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın son olarak iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

MAVİ BARDAK DETAYINI YAKALADILAR

Oyuncunun hayranları, Sarıkaya'nın daha önce çektiği fotoğraftaki mavi bardak ile Demirhisar'ın evindeki bardağın aynı olması detayını yakalayarak, aşk iddialarına destek vermişti.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Konuyla ilgili hiç konuşmayan Serenay Sarıkaya, suskunluğu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sarıkaya Instagram hesabından dikkat çeken pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı iki fotoğraf, başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı o pozlar:

Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
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Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu - Haberler Magazin
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