: Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu

31.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:37

Son dönemin en gözde oyunculardan olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Attığı her adımla dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, takipçilerine yılın son gününde görsel şölen yaşattı.

"2020" POZU GELDİ

TV8'de bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya da şarkı söyleyerek yarışacak. Geçtiğimiz günlerde kuliste sahne için hazırlık yapıldığı anları paylaşan güzel oyuncuda "2020" pozu geldi.

SOSYAL MEDYADA AKTİFLEŞTİ

Parlak kariyerinin yanında özel hayatıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki oyuncu, Kerem Bürsin ayrılığı sonrasında sosyal medyada daha aktif hale gelmeye başladı.

BEĞENİLERİ KAPTI

Her paylaşımıyla büyük beğeni ve binlerce yorum alan Sarıkaya, "Ready for 2020" notunu düştüğü son pozuyla kural bozmayarak beğenileri kaptı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın 2020 pozu;

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