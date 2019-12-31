Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu
TV8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahneye çıkacak olan Serenay Sarıkaya, 2020 pozuyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.
Son dönemin en gözde oyunculardan olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Attığı her adımla dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, takipçilerine yılın son gününde görsel şölen yaşattı.
"2020" POZU GELDİ
TV8'de bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya da şarkı söyleyerek yarışacak. Geçtiğimiz günlerde kuliste sahne için hazırlık yapıldığı anları paylaşan güzel oyuncuda "2020" pozu geldi.
SOSYAL MEDYADA AKTİFLEŞTİ
Parlak kariyerinin yanında özel hayatıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki oyuncu, Kerem Bürsin ayrılığı sonrasında sosyal medyada daha aktif hale gelmeye başladı.
BEĞENİLERİ KAPTI
Her paylaşımıyla büyük beğeni ve binlerce yorum alan Sarıkaya, "Ready for 2020" notunu düştüğü son pozuyla kural bozmayarak beğenileri kaptı.
İşte Serenay Sarıkaya'nın 2020 pozu;
Haber Videosu: Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu
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Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli olduYeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren 174, 64 lira ile 462, 56 lira arasında değişecek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK UĞRAŞMAYIN. ARTIK ÇOGU SAPIK OLDU MİLLETİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÜLKEDE PEYNİR BOLLUĞU VARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇOK BEĞENİYORUM BU KARIYICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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zevkler ve renkler tartışılmaz ama hakketten çirkin yawCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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YAZIK LA BUNLARACevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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cesur ve güzelCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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heey kadınlar eeey duyun beni kendinizi objelikten çıkarın be heey nere gidiyorsunuz saygınlığınızı yitirmeyin be (ceesur pozlarmış cesur diye diye sokaklardakiler cesurlukta yarışıyorler)Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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sus lan salak1 Yayından Kaldır