Serenay Sarıkaya'nın adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar hakkında şok gerçek!

Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Sarıkaya bu iddiaları yalanlamıştı. Aslında yakın dost oldukları öğrenilen ikili ile ilgili şaşırtan bir detay dikkat çekti. İşte o detay...

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Sarıkaya, olay yaratan bu iddiayla ilgili ise anında sessizliğini bozdu ve şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır."

Takvim'in haberine göre bu açıklamanın ardından ikilinin yeni yılı da ortak arkadaşlarıyla Göcek'teki Bedri Rahmi Koyu'nda teknede karşıladığı ve o günden beri de sık sık birlikte tatil yaptıkları ortaya çıktı. Bu samimi arkadaşlık üzerine gözlerin çevrildiği Haldun Demirhisar'ın Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Muzaffer Yıldırım ile Çeşme'deki ünlü Stay Hotel'de ortak olması da şaşkınlık yarattı.

Yıldırım, aynı zamanda Serenay'ın eski aşkı Cem Yılmaz'la da yapım şirketinde ortaktı. Hatta dedikodulara göre aynı zamanda Bebek Oteli'nin de sahibi olan Muzaffer Yıldırım ile Yılmaz'ın arası, Sarıkaya yüzünden bozulmuş; çift, ayrılınca da eski dostlar küslüğü bitirmişti. Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki sarmalı ise "Arapsaçı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Serenay'ın çok yakın dostu olup yılbaşını da birlikte karşıladığı Demirhisar, güzel oyuncunun eski aşkı Yıldırım ile iş ortağı… Demirhisar, bir dönem sosyetik Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Kaynak: Snob Magazin