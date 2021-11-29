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Seren Serengil kötü haberi canlı yayında açıkladı

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Seren Serengil kötü haberi canlı yayında açıkladı

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil (50), canlı yayında kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

"KEMİK ERİMESİ BAŞLADI

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" diyerek sevenlerini üzüntüye boğdu.

Seren Serengil sevenlerinden dua istedi.

Seren Serengil kötü haberi canlı yayında açıkladı

Seren Serengil kötü haberi canlı yayında açıkladı

Seren Serengil kötü haberi canlı yayında açıkladı

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