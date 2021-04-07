Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, önceki gün ve dün canlı yayına katılmamıştı. Ünlü sunucu günler sonra ortaya çıktı. İşte son durumu...

Hafta başında programda yer almayan Seren Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'DOKTOR KONTROLÜNE GİTTİM'

Serengil, yaptığı açıklamada; "Sevgili izleyicilerim, sevenlerim takipçilerim, Pazartesi ve Salı günü tetkiklerim ve doktor kontrollerim devam edeceğinden yayında olamayacağım. Arkadaşlarım en iyi şekilde idare edeceklerdir. Çarşamba günü kavuşmak dileğiyle." şeklinde konuştu.

Bugünkü canlı yayına katılan Seren Serengil'in son görüntüsü de ortaya çıktı.

Seren Serengil'in sevenleri, "Seni çok iyi gördük" ve "Lütfen kendine iyi bak" yorumlarında bulundular.

Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin