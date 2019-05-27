Serel Yereli Takipçisine Fena Patladı: Sana Bir Güzellik Borcum mu Var?

Geçtiğimiz sene yayınlanan ''Bodrum Masalı'' dizisinde yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Yereli, sosyal medyada bir takipçisine fena parladı.

"EVET KİLO ALDIM"

Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yaptı. Yereli ise bu yorumu yapan takipçisine sert çıktı. Serel Yereli, takipçisinin bu yorumuna ''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var? İnsanların üstüne gitme'' diyerek cevap verdi.

"UMARIM BEĞENİRSİNİZ"

Yereli, kariyerine oyunculuk ile adım atmıştı ama aklında hep şarkıcılık vardı. Albüm çıkarmak istediğini söyleyen genç oyuncu, albüm çalışmaları için Londra'ya gitmişti. Londra'dan kısa süreliğine Türkiye'ye dönen Serel Yereli Türkiye'de de bir projeye imza attığını sosyal medyadan şu açıklamasıyla duyurdu: ''Memleketime döndüm. 1-2 hafta kalıcaktım fakat döner dönmez beni çok mutlu eden , parçası olmaktan gurur duyduğum bu proje teklifini aldım. Türkiyenin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş anısına yapılacak olan saygı albümünde "Bambaşka Biri" şarkısını söylememi önerdiklerinde hiç düşünmeden evet dedim. Hayatımda, lise mezuniyetimden başlayarak aşırı yer edinen bu şarkıyı kendi tarzımla uyarlayabilmek gerçekten müthiş eğlenceli bir süreçti. Yakında uğruna bu kadar emek verdiğim albümüm için Londraya geri dönücem fakat sonunda toprağımda müzik yapmış olmak bana çok güç verdi. Umarım çıktığında beğenirsiniz.''