Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu

Ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete karşı tepki göstermek için Instagram'da siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak bir akım başlattı. Akıma dahil olan oyuncu Serel Yereli ise ayna karşısında iç çamaşırlarıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

27.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:39

Aralarında Demet Akbağ, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem ve Ece Çeşmioğlu gibi isimlerin olduğu ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete tepki göstermek için "Kadınlar kadınları destekliyor" etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede yayılan akıma en ilginç paylaşımda oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli'den geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA AKIMA KATILDI

Uzun süredir Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı cüretkar paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram'da kısa sürede yayılan "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına dahil olan oyuncu, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yereli'ye takipçilerinden tepki gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına "Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?" yorumunu yaptı.

Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Yorumları (4)
BUDA YANLIŞ: bu yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum kendi adıma soyunmak yerine birazda örtünmeyi düşünseniz her ne olay olursa olsun soyunarak tepki gösterir olduk başka çare yokmu acaba her zaman kadınların yanındayım ama . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
URFALI: Bu kız devlet hayinidir. Araştırılmalı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OSMAN KARTAL: kadına şiddete karşıyım. bu bayan çıplakta poz verebilir sonuçta reklam yapıyor. ama ben birde kadınların erkek şiddetine var gücümle kaşıyım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Güncel
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 3. Sayfa
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akbağ Demet Akalın Michael Jackson
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bursa Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 12:52:27. #1.14#
title