Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete karşı tepki göstermek için Instagram'da siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak bir akım başlattı. Akıma dahil olan oyuncu Serel Yereli ise ayna karşısında iç çamaşırlarıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Aralarında Demet Akbağ, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem ve Ece Çeşmioğlu gibi isimlerin olduğu ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete tepki göstermek için "Kadınlar kadınları destekliyor" etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede yayılan akıma en ilginç paylaşımda oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli'den geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA AKIMA KATILDI

Uzun süredir Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı cüretkar paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram'da kısa sürede yayılan "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına dahil olan oyuncu, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yereli'ye takipçilerinden tepki gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına "Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?" yorumunu yaptı.