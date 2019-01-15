Şerefiye Sarnıcı'nda 'İstanbul'un Müziği'

İstanbul'un binlerce yıllık tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı'nda yıl boyu sürecek konserler kapsamında "İstanbul'un Müziği" Konseri, sanatseverleri 16. ve 19. yüzyıl İstanbul'unda kültürel bir müzik yolculuğuna çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Oda Müziği ve Resital Serisi" ile İBB iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi" Şerefiye Sarnıcı'nda başladı.

Yıl boyu devam edecek klasik müzik konserleri serisinin ilki 12 Ocak'ta gerçekleşti. "İstanbul'un Müziği" konserinde Etnomüzikolog, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir, 16. yüzyıldan günümüze kalan saray ve çevresi Türkçe halk şarkılarını seslendirdi. Konserde, Osmanlı dönemi İstanbul müzik kültürünü çevreleyen Sefarad ve Rum müziklerinden miras, Ladino ve Rumca İstanbul şarkılarına da yer verildi. Dönemin saray müzik anlayışına ve İstanbul'un müzik kültürüne ışık tutan konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

19 Ocak'ta flüt ve keman resitali

Klasik müzik dünyasından seçkin eserlerin ve farklı müzik ezgilerinin sunulacağı konserler serisi yıl boyu devam edecek. 19 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'da "Baroktan Klasik'e Yolculuk" konseriyle sahneye, Aslıhan And ve Tolga Kulak çıkacak. Flüt ve keman resitali sunacak sanatçılar; Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ve Franz Anton Hoffmeister'a ait eserleri icra edecek. 26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'da ise "Sufi Müzik Konseri" düzenlenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı, Mezzo-Soprano Serap Çiftçi tarafından Yunus Emre'nin ilahi aşkı konu alan eserleri icra edilecek.

Sanatseverler, cumartesi günleri klasik müzik konserlerine ücretsiz olarak katılıp İstanbul'un kültürel hazineleri arasında son dönemin en dikkat çekici tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı'nı da ücretsiz olarak gezme imkanı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA