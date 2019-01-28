Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı, İYİ Parti Tabanını da Ayaklandırdı

CHP tabanının en çok önemsediği yerlerden biri olan Kadıköy için aday gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'nın geçmiş dönemlerde yapmış olduğu skandal paylaşımların yankıları devam ediyor.

PKK EYLEMLERİNE DESTEK VERMİŞ

İstanbul'da CHP'nin sadece teşkilat için değil seçmeni için de büyük önem taşıyan Kadıköy'de belirlediği ismin, geçmiş dönemlerde PKK eylemlerini destekleyen paylaşımları parti içerisinde ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi. İsmi CHP PM'de onaylanan Şerdil Dara Odabaşı'nın özellikle Lice'deki PKK eylemlerine destek mesajları attığı ortaya çıktı.

Şerdil Dara Odabaşı

İYİ PARTİ TABANI DA AYAKLANDI

Bu gelişme sonrası dün akşamdan beri birçok partili tepkisini sosyal medyadan dile getirirken, İYİ Parti cephesinden de beklenen hamle geldi. Kadıköy için PKK eylemlerine destek veren bir ismin tercih edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden İYİ Parti tabanı, CHP'nin bu skandal karardan bir an evvel dönmesini bekliyor.

İSMİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Kadıköy adayında değişiklik olacak mı?" sorusuna "Arkadaşlarımız PM'de yeniden değerlendirilmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

İşte Odabaşı'nın o paylaşımları;