Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı

Geçtiğimiz hafta yapılan CHP Parti Meclisi'nde, tartışmalı ve tüzüğe aykırı olduğu iddia edilen bir oylamayla partinin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'ndan açıklama geldi.

ATATÜRK'E BAĞLILIK AÇIKLAMASI YAPTI

Sosyal medya paylaşımlarında HDP'ye destek veren ve PKK'nın çukur eylemlerini meşru gösteren Odabaşı yaptığı açıklamada "Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlıyım" dedi.

KİMSE İNANMADI

Ancak Odabaşı'nın bu açıklamasına rağmen sosyal medya hesabındaki skandal paylaşımları silmemesi dikkat çekti. Odabaşının bu açıklamaları parti tabanındaki bu huzursuzluğu dindirmeye yetmedi.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımlarından bazıları: