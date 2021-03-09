Serdar Saraç olayı nedir? Serdar Saraç kimdir? Serdar Saraç ne dedi?
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Serdar Saraç olayı nedir? Serdar Saraç kimdir? Serdar Saraç ne dedi?

09.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:31
Serdar Saraç olayı nedir? Serdar Saraç kimdir? Serdar Saraç ne dedi?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Serdar Saraç, vatandaşların merak konusu oldu. Konu hakkında Serdar Saraç kimdir, Serdar Saraç ne yaptı ve Serdar Saraç olayı nedir gibi konular araştırıldı.

Serdar Saraç'ın sosyal medyada yaptığı konuşma, sık sık paylaşıldı ve viral haline geldi. Konuşma üzerine eleştireler yapılırken Serdar Saraç sosyal medyada gündem oldu. Peki, Serdar Saraç olayı nedir? Serdar Saraç kimdir? Serdar Saraç ne dedi?

SERDAR SARAÇ OLAYI NEDİR?

Serdar Saraç, sosta medya hesabı üzerinden Selahattin Demirtaş'ın ailesi hakkında çeşitli sözler saffetti. Serdar Saraç'ın kullandığı ifadeler eleştiril aldı ve sosyal medyada konu gündem oldu. Konu hakkında çok sayıda paylaşımlar yapıldı ve Saraç'ın ifadeleri eleştirildi.

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