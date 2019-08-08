Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldi

08.08.2019 15:28

2014 senesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti boşanma kararı aldı. Dün haklarında boşanma haberleri çıkan Serdar Ortaç, eşinden anlaşmalı olarak boşanmak için avukatına talimat verdi.

ADLİYEYE GELDİLER

Çift, az önce boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne geldi. Adliye girişi görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Serdar Ortaç'ın keyifsiz halleri ise dikkat çekti.

BOŞANMA HABERLERİNE KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ

MS hastalığı nükseden Serdar Ortaç, dün akşam kan vermek için gittiği hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boşanma iddialarına kaçamak cevap veren Ortaç, "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim." demekle yetinmişti.