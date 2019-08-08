Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldi

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldi

Bir süredir boşanacakları konuşulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve manken eşi Chloe Loughnan, anlaşmalı boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne geldi.

08.08.2019 15:28
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldi

2014 senesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti boşanma kararı aldı. Dün haklarında boşanma haberleri çıkan Serdar Ortaç, eşinden anlaşmalı olarak boşanmak için avukatına talimat verdi.

ADLİYEYE GELDİLER

Çift, az önce boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne geldi. Adliye girişi görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Serdar Ortaç'ın keyifsiz halleri ise dikkat çekti.

BOŞANMA HABERLERİNE KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ

MS hastalığı nükseden Serdar Ortaç, dün akşam kan vermek için gittiği hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boşanma iddialarına kaçamak cevap veren Ortaç, "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim." demekle yetinmişti.

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YORUMLAR (13)

  • KÜRDÜM _NE MUTLU TÜRKÜM:
    abi paran var bişey olmaz bulursun gene genç kızları evlenirsin sanki kızmı yok hele bu devirde paraya tapan kızlar hemen seni sever çünkü paran var şöhretin var takma istediğini alırsın serdar abiiiiiimmmmmmmm keşke benimde sinin gibi param olsaydı ama ben evlenmezdim nafaka falan uğraşmazdım en azından sevgilin olsun yeter
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  • ANONİM:
    Gazeteciler kına yaksın. En başından beri yakistirmadilar kadını serdara habire boşaniyomusunuz diye sordular . Sonunda boşandılar . Kına yakın
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  • ....:
    Bu da İvana Sert gibi kıytırık bir Türkçe öğrenir. Sonra orada burada çıkar jürilik yapar, şaklabanlık yapar parayı götürür.
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  • ŞAHİN K:
    yahu kardeşim kaç yıldır boşandı boşanacak yazık serdarın durum ortada neden uzatıyorsun bırak gitsin.
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  • GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ:
    serdar ortac adam gibi adamdır ama şarkıları, sanatı beş para etmez
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