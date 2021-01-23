Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş

Son dönemlerde yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, verdiği röportajda kredisini ödemekte zorlanınca devlet bankasının borcunu 8 ay ertelediğini belirterek kendisine "Sen, Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat" denildiğini ifade etti.

Posta gazetesine verdiği röportajda özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ismini vermediği bir devlet bankasıyla ilgili itirafı sosyal medyada büyük tepki çekti.

"ÖZEL BANKA OLSA DONUMA KADAR ALIRDI"

Son dönemlerde gelirinde ciddi bir düşüş olduğunu ve borçlarını ödeyebilmek için devlet bankasından kredi çekmek zorunda olduğunu ifade eden Ortaç, "Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası 'Sen, Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...' diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı" şeklinde konuştu.

"TİCARİ AKLIM YOK BENİM"

Röportajı devamında kötü alışkanlıklarından dolayı maddi anlamda ciddi kayıplar yaşadığını belirten Ortaç, şöyle devam etti: "Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen'in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika... O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti. Ticari aklım yok benim. Ha şu an evim var, stüdyom var. Ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedim maalesef, bu doğru."

TEPKİ ÇEKTİ

Serdar Ortaç'ın devlet bankasıyla ilgili itirafı sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Ortaç'ı eleştiri yağmuruna tutarken; "Serdar Ortaç'ın kumar borcuna af mı? İnanmıyorum", "Sinir krizi geçireceğim, Serdar Ortaç neler konuşmuş öyle", "Serdar Ortaç'ın kumar borcunu da ödüyoruz yani. Şahane", "Ne dediğinin farkında değil herhalde", "Bu şarkıcının ayrıcalığı nereden geliyor?" şeklinde yorumlar yazdı.