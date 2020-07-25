Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim
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Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim

Bebek'te bisikleti ile birlikte sahil turu atarken görüntülenen Serdar Ortaç, magazin muhabirlerinin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç'tan
25.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:47

Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisikleti ile birlikte sahil turu atarken görüntülendi. Ortaç kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ALLAH BELANI VERSİN DERDİM"

Muhabirlerin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü ağabey ne diyebilirim ki" cevabını verdi.

Serdar Ortaç'tan 'Eski Serdar'a ne dersiniz?' sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim

"ÖLENE KADAR ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Geçmişte yaşanan ödül törenindeki Ahmet Kaya polemiği ile ilgili olarak ise Serdar Ortaç "Her zaman özür diliyorum, herhalde ölene kadar da özür dileyeceğim. Çok pişmanım" dedi.

EŞİNDEN KALAN ELDİVENLERİ KULLANIYOR

Öte yandan pembe eldivenleri İle dikkat çeken Ortaç "Bu eldivenler eski eşimden kaldı, ben de bunları kullanıyorum" diyerek tura devam etti.

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