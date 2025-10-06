Serdar Öktem cinayetini kim üstlendi?

Geçmişte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapan Sinan Ateş'in cinayetiyle bağlantılı yargılanan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı çıkışında meydana geldi. Dört şüphelinin uzun namlulu silahlarla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Öktem, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNİ KİM ÜSTLENDİ?

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Serdar Öktem'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından, saldırıyı herhangi bir grubun ya da örgütün üstlendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet ve savcılık kaynakları, saldırının arkasındaki kişi ya da grupların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRI 4 KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İddialara göre saldırı, dört kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin uzun namlulu silahlarla aracı hedef aldığı, saldırının planlı ve organize bir şekilde düzenlendiği ileri sürüldü. Kurşunların isabet ettiği araçta ağır yaralanan Öktem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Serdar Öktem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası hastane önünde güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından başlattıkları operasyon kapsamında dört şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanılan silahların balistik incelemesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının çözümleme çalışmaları devam ediyor.

