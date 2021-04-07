Serdar Karagöz kimdir? AA'nın yeni Genel Müdürü Serdar Karagöz hayatı ve biyografisi
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Serdar Karagöz kimdir? AA'nın yeni Genel Müdürü Serdar Karagöz hayatı ve biyografisi

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Serdar Karagöz kimdir? AA'nın yeni Genel Müdürü Serdar Karagöz hayatı ve biyografisi

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden alındı. Kazancı'nın yerine TRT World'den Serdar Karagöz atandı. Peki, Serdar Karagöz kimdir? AA'nın yeni Genel Müdürü Serdar Karagöz hayatı ve biyografisi

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018'den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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