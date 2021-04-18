Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse yeni proje değerlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse yeni proje değerlendiriyor

Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse yeni proje değerlendiriyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hazal Filiz Küçükköse, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatan diziden anlaşmasına rağmen ayrıldı. Sevda' dizisiyle popüler olan Küçükköse, gelen senaryoları değerlendiriyor. İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse'nin, uzun süredir çekimlerinin başlamasını beklediği Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, yapım şirketiyle anlaşmasına rağmen sete çıkılmayınca, gelen diğer senaryoları değerlendirmeye başlayan Küçükköse, içine sinen proje olursa, yakın zamanda seyirci karşısına çıkacak. 'Kara Sevda' dizisiyle popüler olan Küçükköse, oynadığı her projeyle adından söz ettirmişti. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Cüneyt Çakır Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse yeni proje değerlendiriyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:05:01. #1.15#

title