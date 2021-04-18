Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse yeni proje değerlendiriyor

Hazal Filiz Küçükköse, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatan diziden anlaşmasına rağmen ayrıldı. Sevda' dizisiyle popüler olan Küçükköse, gelen senaryoları değerlendiriyor. İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse'nin, uzun süredir çekimlerinin başlamasını beklediği Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, yapım şirketiyle anlaşmasına rağmen sete çıkılmayınca, gelen diğer senaryoları değerlendirmeye başlayan Küçükköse, içine sinen proje olursa, yakın zamanda seyirci karşısına çıkacak. 'Kara Sevda' dizisiyle popüler olan Küçükköse, oynadığı her projeyle adından söz ettirmişti. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin