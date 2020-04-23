Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
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Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "İyi ki varsın" yorumunu yaparak aşkını ilan etti.

23.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Sarıkaya, sosyal medyada aşkını ilan etti.

"İYİ Kİ VARSIN"

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram'dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına "İyi ki varsın" yorumunu yaptı. Sarıkaya'nın yaptığı yorum ise binlerce beğeni aldı.

Seray Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın

Cem Yılmaz'da geçtiğimiz ay Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına gül emojisi koymuştu.

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, Çiftin Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

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