Seray Kaya Kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? Bir acı kayıp daha yaşayan 4 Şubat 1991 İstanbul doğumlu 29 yaşındaki Seray Kaya tekrar gündeme geldi. Bu nedenle takipçileri tarafından merak konusu olan Seray Kaya Kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? tüm cevapları sizler için haberimizde derledik..

SERAY KAYA KİMDİR? Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır. SERAY KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ 2019 Türkler Geliyor: Adaletin KılıcıMaria 2012 Huzur Sokağı Rezzan Yardımcı Karakter 2014 Kocamın Ailesi Miray Yardımcı Karakter 2016 Gülümse Yeter Gül Başrol 2017-2020 Kadın Şirin Sarıkadı