Serada çalışırken bacağını çapa makinesine kaptırdı

BURDUR'un Bucak ilçesinde Halil Dernek (63), serada çalışırken sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı. Bacağı diz altından parçalanan Dernek ameliyat edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İncirdere köyünde meydana geldi. Evinin bahçesindeki serada çalışan Halil Dernek, sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı. Bacağı diz altından parçalanan Halil Dernek'in yardımına, komşuları ve çevredekiler koştu.İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince makineye sıkışan bacağı kurtarılan Dernek, ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Halil Dernek'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.