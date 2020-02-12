Şenol Akan Fırtınası

12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

Günlerce evi ile stüdyo arasında adeta mekik dokuyan genç şarkıcı,müzik dünyasında hedefi 12'den vuracağını iddia eiyor. Fatih Aslan'ın yönetmenliğini yaptığı singesinin klibini'Daha İyi' isimli şarkısınaçeken Şenol Akan,şarkısını dinleyenlerin kendisinden geçeceğini söylüyor. Bir birinden başarılı müzisyenlerle çalıştığını belirten Akan,'Şarkım dillere dolanacak.Hiç zaman kaybetmedenSöz ve müziği bana ait olan 'Vaz Geçmem'isimli şarkımın klibi hazırlıklarına da başladım. 2 ay sonra Fransa'da 2.klip çekimi de yapacağım.'dedi.

Kaynak: Bültenler