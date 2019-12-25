"Senin İklim Kahramanın Kim" yarışmasının sonuçları açıklandı

25.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:32

Kültürel belleği zenginleştirmek amacıyla yola çıkan ve üyelerinin özgün ve bilgi içeren paylaşımlarıyla dikkat çeken alternatif sosyal medya sitesi, iklim krizinin olumsuz etkilerine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için gençlere yönelik düzenlediği "Senin İklim Kahramanın Kim?" yarışmasının kazananlarını açıkladı.



Alternatif sosyal medya sitesi novelheroes.com'un düzenlediği yarışmaya resim, fotoğraf ve öykü kategorilerinde katılım sağlandı. 13-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen "Senin İklim Kahramanın Kim?" yarışmasına #Kahramanımıresimledim, #Kahramanımıfotoğrafladım #Kahramanımıyazdım hashtaglerini kullanarak novelheroes.com üzerinden yapılan başvurular, 30 Kasım'da sona ermişti. Yarışmanın sonuçları açıklandı. Ödüle değer görülen yarışmacılardan kategori birincileri 2 bin TL, ikincileri bin TL'lik para ödülü kazanırken, üçüncüsü olanlar Roman Kahramanları dergisinin 40 sayılık setine sahip olma şansını yakaladı. Mansiyon ödülü kazanan gençler de heyamola.net'ten birçok hediye kitap kazandı.



Yarışmada öykü kategorisinde "Sen Hiç Durmadın" hikayesi ile Şeyma Kütük birinci, "Kimin Umrunda" ile Madlina Gez ikinci, "Parçadan Bütüne" ile Cansu Duru üçüncü oldu. "Minik Bir Kahraman" eseri ile Elif Bostan, "Kahramanlar da Ağlar" ile Sümeyra Kahraman, "Mavinin Öyküsü" ile Bahar Özdemir, "Aşğharın Büyük Değişimi" ile Gülsima Bakırcıoğlu, "Zamanımızın Kahramanı" ile Elizabet Yiğitoğlu ve Fatma Şahin de mansiyona layık görüldü. Yarışmada resim kategorisinde Beren Koro birinci, Derya Uçar ikinci, Helin Yıldız üçüncü olurken, Sude Avcı mansiyon ödülüne layık görüldü. Fotoğraf kategorisinde ise yeterli katılım olmadığından değerlendirme yapılamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA