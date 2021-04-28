Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı yayın HD izle! Seni Çok Bekledim 13. bölüm full izle! Seni Çok Bekledim 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol'un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol'a "Kardeşim" diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir'i suçlamaktadır. Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.
SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE (20.00)