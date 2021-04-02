Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.
Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM STAR TV CANLI İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Seni Çok Bekledim bu akşam 2 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz - Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Lila Gürmen - Mihre
Caner Şahin - Selahattin
Türkü Turan - Zahide
Durul Bazan - İsmet
Yıldız Kültür - Hidayet
Ali İpin - Rıza
Şehsuvar Aktaş - Osman Efe
Selen Domaç - Songül
Nihan Büyükağaç - Sibel
Hakan Ummak - Zaza
Sibel Şişman - Şebnem
Gürkan Güzeyhuz - Serkan
Damla Makar - Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer - Umut