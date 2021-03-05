Seni Çok Bekledim Canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim canlı full HD izleme linki! Seni Çok Bekledim 6. Bölüm full izle!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından bıçaklanan Kadir, yaşam savaşını kazanır. Fakat Selo, Erol'dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır. Ayliz babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Selo'nun hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem, Zahide'ye benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal'e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Erol, nihayet kozlarını paylaşacaklardır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!