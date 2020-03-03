Seni Bulacam Oğlum! Filmi
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Seni Bulacam Oğlum! Filmi

Seni Bulacam Oğlum! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Seni Bulacam Oğlum! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58
Seni Bulacam Oğlum! Filmi

koltuğunda 'ın oturduğu komedi türündeki 'Seni Bulacam Oğlum!' filminin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte , Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Gökhan Yıkılkan

Senaryo: Taha İkbal, Gökhan Yıkılkan

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan, Zihni Göktay, Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Seni Bulacam Oğlum!

Yapımcı Firma: Can Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 20.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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