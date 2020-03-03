Seni Bulacam Oğlum! Filmi
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Yönetmen koltuğunda Gökhan Yıkılkan'ın oturduğu komedi türündeki 'Seni Bulacam Oğlum!' filminin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Gökhan Yıkılkan
Senaryo: Taha İkbal, Gökhan Yıkılkan
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Fulden Akyürek, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Ali Erkazan, Zihni Göktay, Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Seni Bulacam Oğlum!
Yapımcı Firma: Can Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com