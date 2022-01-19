Seneye Bu Zamanlar nasıl çekiliyor, kurgu mu, gerçek mi? TRT Seneye Bu Zamanlar konusu nedir, hangi gün? Sunucu kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seneye Bu Zamanlar adlı program hakkında detaylar araştırılıyor. Seneye Bu Zamanlar nasıl çekiliyor, kurgu mu, gerçek mi? TRT Seneye Bu Zamanlar konusu nedir, hangi gün? soruları bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın sunduğu programda katılımcıların hedefleri ön plana çıkıyor. Peki, Seneye Bu Zaman hangi gün?

Seneye Bu Zamanlar kurgu mu, gerçek mi? sorusu TRT 1 izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Seneye Bu Zamanlar programına katılanların bir sene içinde gerçekleştirmek istedikleri hedeflerini aradan geçen 12 ayın sonunda yerine getirip getirmedikleri ekrana geliyor. Bu kapsamda Seneye Bu Zamanlar nasıl çekiliyor? sorusuna yanıt aranıyor. TRT Seneye Bu Zamanlar konusu nedir, hangi gün?

SENEYE BU ZAMANLAR NASIL ÇEKİLİYOR?

Farklı ve ilgi çeken formatıyla Seneye Bu Zamanlar, haftanın iki günü TRT 1'de yayımlanmaktadır. Katılımcı aynı programda, ikinci kapıdan tekrar stüdyoya geldiğinde aradan bir yıl geçmiş oluyor. İkinci kapı açıldığında katılımcının hedefine ulaşıp ulaşamadığı ortaya çıkıyor.

KONUSU

Saniyeler İçerisinde Geçen Bir Yıl… Program, gerçek kişilerin kendileri için koydukları hedefleri bir sene içerisinde gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Birbirinden farklı gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği programda katılımcılar, stüdyoda bulunan bir kapıdan geliyor ve "Seneye Bu Zamanlar" kendi hayatına dair gerçekleştirmek istediği hedefini anlatıyor. Katılımcı aynı programda, ikinci kapıdan tekrar stüdyoya geldiğinde aradan bir yıl geçmiş oluyor. İkinci kapı açıldığında katılımcının hedefine ulaşıp ulaşamadığını görmek üzere tüm Türkiye merakla bekliyor…

SENEYE BU ZAMANLAR SUNUCUSU

Hayallerin gerçekleştiği bir program olan Seneye Bu Zamanlar, Kerem Alışık sunumuyla ekrana geliyor. Program, gerçek kişilerin kendileri için koydukları hedefleri bir sene içerisinde gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Birbirinden farklı, gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği programda katılımcılar, stüdyoda bulunan bir kapıdan geliyor ve "Seneye Bu Zamanlar" kendi hayatına dair gerçekleştirmek istediği hedefini anlatıyor.

SENEYE BU ZAMANLAR HANGİ GÜN?

TRT 1'in ilgi gören programı her hafta çarşamba 22.15'de ve pazar günleri saat 20:00'e yayımlanıyor.

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