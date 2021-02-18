Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...
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Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...

18.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:36
Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...

3 aylık hamile olan oyuncu, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu eşiyle paylaştı.

3 aylık hamile olan oyuncu, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu eşiyle paylaştı. Nazardan çok korkan çiftin, bu çok özel bilgiyi sadece ailelerine söyledikleri ve yakın çevresine dahi duyurmadıkları öğrenildi. Çift, şimdilerdeyse bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gün sayıyor.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, Mayıs 2020'de Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade bir törenle evlendi. Nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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