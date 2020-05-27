Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
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Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

Yıllardır hiçbir fotoğrafında gülümsemeyen Victoria Beckham, oğlu Cruz ile çektirdiği bornozlu fotoğrafında kahkaha attı. Annesinin dişlerini göstererek güldüğü anı Instagram hesabından paylaşan Cruz, "Görünüşe göre annem gülümsüyor" dedi. Beckham'a en ilginç yorum ise eşi David Beckham'dan geldi.

27.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:07

Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki Victoria Beckham, yıllardır devam eden gülmeme kuralını bozdu. Yer aldığı hiçbir fotoğraf karesinde gülümsemeyen Beckham, oğlu Cruz Beckham ile gülümseyerek poz verdi. Annesinin dişlerini göstererek poz vermesine kendisi bile şaşkın olan Cruz, o anları "Görünüşe göre annem gülümsüyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Eşinin dişlerini göstererek gülümsemesine kendisi bile şaşıran David Beckham ise ilginç bir benzetmede bulundu. David Beckham eşine 'Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi' diyerek takıldı.

İşte Victoria Beckham'ın güldüğü o kare:

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
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