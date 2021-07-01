Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubundan Dakar Maarif Okullarına ziyaret
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Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubundan Dakar Maarif Okullarına ziyaret

Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubundan Dakar Maarif Okullarına ziyaret
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu, Dakar Maarif Kolejini ziyaret etti.

Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu, Dakar Maarif Kolejini ziyaret etti.

Aymerou Gningue başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye dostluk grubu düzeyinde yapacakları resmi gezi öncesinde Dakar Maarif Kolejine ziyaret düzenledi.

Heyet, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil ve Dakar Maarif Koleji Müdürü Recep Can tarafından karşılandı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden heyet, daha sonra Dakar Maarif Koleji Müdürü Can ve Özdil'den okullara ilişkin bilgi aldı.

Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu, 5-9 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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